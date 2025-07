Gardaland compie 50 anni e si regala una notte da festival

Festeggia 50 anni di emozioni e avventure, e per l’occasione Gardaland si trasforma in un grande festival notturno! Il 19 luglio, il parco si accende di musica e magie, con un’arena live che unisce il ritmo senza tempo dei ’70, le hit più calde e i talenti emergenti. Preparati a vivere una notte memorabile tra spettacoli, musica e tanto divertimento: un compleanno da non perdere!

Il 19 luglio il parco si trasforma in un'arena live tra disco anni '70, hit del momento e nuove promesse: da The Trammps a Rkomi, da Carl Brave a Francesca Michielin, passando per Boomdabash e Sarah Toscano.

Gardaland compie 50 anni, attesa per l’Anniversary Party - Preparati a vivere un compleanno indimenticabile! Il 19 luglio, Gardaland celebra i suoi 50 anni con un evento straordinario: il 50th Anniversary Party trasformerà Piazza Jumanji in un’arena vibrante di musica e festa fino alle ore 1:00 di notte.

