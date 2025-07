Una strada chiusa per due negozi

Per aggirare la chiusura di via Balbo, molte persone sono costrette a percorrere strade alternative, creando disagi e rischi crescenti. La decisione del Comune di bloccare questa arteria strategica sta sollevando proteste e preoccupazioni, soprattutto per la sicurezza e l’emergenza sanitaria. È ora di riconsiderare questa scelta, mettendo al primo posto le esigenze dei cittadini e delle attività commerciali.

La strada è stata chiusa dal Comune e la gente è molto arrabbiata. Non si può interdire il passaggio per una via importante che porta al centro per due negozi. Sta creando grosse difficoltà anche a livello di sicurezza. Se qualcuno si sente male e deve passare l’ambulanza? Ci sono poi i fili scoperti bordostrada, molto pericoloso. Ad affermarlo è il consigliere di Fratelli d’Italia Danilo Silvi riferendosi a via Balbo. "Per aggirare la chiusura tocca fare un bel giro. E poi la strada, come da ordinanza, non resta chiusa solo il sabato e la domenica, eventualità che potrebbe anche essere accolta a favore della movida, legittima, ma tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una strada chiusa per due negozi"

