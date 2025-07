Sapete chi era Marcella di Folco?

Scopri la straordinaria storia di Marcella Di Folco, pioniera dei diritti civili e prima donna trans eletta in un consiglio comunale in Italia. La sua vita è un esempio di coraggio, determinazione e autenticità , ora raccontata anche ai più giovani attraverso un affascinante libro illustrato. Un’occasione per insegnare alle nuove generazioni il valore della diversità e dell’essere sé stessi, affinché possano crescere in un mondo più inclusivo e rispettoso.

Attrice, attivista e prima donna trans al mondo eletta in un consiglio comunale, Marcella ha segnato la storia dei diritti civili in Italia. Oggi, la sua storia arriva anche ai più piccoli grazie a un libro illustrato che racconta, attraverso gli occhi di una bambina, la forza di essere sé stessi e la bellezza della diversità . 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sapete chi era Marcella di Folco?

In questa notizia si parla di: marcella - sapete - folco - storia

Sapete chi era Marcella di Folco?.

Sapete chi era Marcella di Folco? - Attrice, attivista e prima donna trans al mondo eletta in un consiglio comunale, Marcella ha segnato la storia dei diritti civili in Italia. Scrive vanityfair.it

Bologna, 'Marcella Di Folco - Attivista trans', hai scritto la storia ... - Da qualche ora un intero piazzale, qui a Bologna, la tua Bologna, porta il tuo nome. Riporta ilfattoquotidiano.it