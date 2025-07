il mercatino simpatia si rinnova sempre nel solco della tradizione

rivoluzione, ma il suo cuore ha continuato a pulsare forte, pronto a riaccogliere tutti con lo stesso calore di sempre. Ora, con rinnovata energia, il Mercatino Simpatia riapre le sue porte, invitandovi a riscoprire il fascino di un luogo che è molto più di un semplice negozio: è una vera e propria esperienza di tradizione, passione e comunità .

Ci sono negozi che hanno un’anima, custodiscono una storia grande e diventano luoghi di incontro. Il Mercatino Simpatia di via Leti è un posto così, dal 1983: allora c’erano i fratelli Remo e Gianni Simoni, con le mogli Anna e Ilda, oggi ci sono i loro figli, Lorenzo, Marco e Monia, ma lo stile è rimasto lo stesso, cura delle cose, attenzione alle persone, vicinanza, empatia. Per qualche giorno il negozio è rimasto chiuso per una piccola rivoluzione interna, i clienti si fermavano a sbirciare aspettando il momento di tornare; giovedì scorso la riapertura, con il pubblico delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it