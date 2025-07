Mamma muore in auto nel burrone In bilico 50 metri poi precipita Lavorava alla Pam aveva una figlia

Un tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Gianna Corgiatini, 56 anni, mamma devota e lavoratrice stimata a Sansepolcro. In un pomeriggio di luglio, il destino le ha riservato un duro colpo: un incidente che l’ha scaraventata nel burrone e le ha portato via tutto in un attimo. La sua storia è un doloroso monito sulla fragilità della vita, lasciando un vuoto incolmabile tra chi le voleva bene.

Un lampo. E la vita si spegne. Lì in fondo a un burrone. L’auto che scivola nel canalone che costeggia la strada, e lei intrappolata tra le lamiere. Hanno tentato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. è morta così Gianna Corgiatini, 56 anni, in un pomeriggio di luglio dal sapore di vacanze. Un pomeriggio di sole, dopo una giornata di lavoro a Sansepolcro. Lei che si era rimboccata le maniche quando le saracinesche della Pam di via Alfieri si sono abbassate per l’ultima volta. Lei che non si era arresa e il lavoro se l’era andato a cercare, perfino in Valtiberina. Viveva ad Agazzi (come si legge sul suo profilo social) insieme alla famiglia e chi l’ha conosciuta tra gli scaffali o alle casse del supermercato ricorda il suo sorriso e la sua gentilezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mamma muore in auto nel burrone. In bilico 50 metri poi precipita. Lavorava alla Pam, aveva una figlia

In questa notizia si parla di: auto - burrone - mamma - muore

L'auto precipita nel burrone per centinaia di metri: medico muore sbalzato fuori dall'abitacolo - Una tragica caduta si è consumata nella serata di ieri a Orune, Nuoro, dove l'auto di Antonio De Serra, 68 anni, è precipitata nel burrone, provocando la morte dell’uomo, sbalzato dall’abitacolo.

La loro mamma era stata abbattuta dopo aver provocato la morte del motociclista italiano Omar Farang Zin. Ora i tre cuccioli di orso si aggirano da soli nel luogo dell’incidente, avvenuto il 3 luglio lungo una strada panoramica nella regione di Arges, in Romani Vai su Facebook

Mamma muore in auto nel burrone. In bilico 50 metri poi precipita. Lavorava alla Pam, aveva una figlia; Cade nel burrone mentre in videochiamata raccoglie gli asparagi: Beatrice Sgroia muore a 28 anni, era mamma di; Martina trovata morta nel canale, l'ultimo messaggio alla mamma: «Sto tornando».

Con l'auto in un burrone, muore un 86enne di Esterzili - MSN - Un uomo di 86 anni, Luigino Deiana, pastore in pensione, è morto dopo essere precipitato con la sua auto in un burrone sulla strada provinciale 53, che collega ... Si legge su msn.com

Auto finisce in un burrone, muore dipendente della Poliservice - A Pretara di Isola del Gran Sasso si è verificato un incidente stradale con una vittima, un dipendente della Poliservice che stava effettuando una visita istituzionale alle sorgenti ... Come scrive corriereadriatico.it