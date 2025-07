Viaggio nella memoria | Io prof in Grecia con i miei ex allievi

In un viaggio tra ricordi e emozioni, io, insegnante in Grecia con i miei ex allievi, rivivo quei momenti speciali che vanno oltre le aule scolastiche. Tra fine scuola, esami e l’attesa dell’estate, c’è una dimensione più profonda di crescita e scoperta. È un percorso che non si ferma: un cammino di memoria e affetto che desidero condividere, perché alcune avventure rimangono per sempre nel cuore.

Puliga* Fine-scuola, esami conclusi, attesa dei risultati, e poi il tuffo nell'estate. Ma ci sono scuole che non finiscono, e non perché siano a tempo pieno: di un altro tipo di pienezza proverò a raccontare. Il desiderio, in chi come me ha vissuto una parte della vita insegnando nelle aule del liceo classico, di riportare alla memoria del cuore (di ri- cor -dare, appunto) quei volti di adolescenti che si affacciavano all'avventura della conoscenza, e di sapere cosa sono diventati. La fantasia mi sollecita una proposta poco usuale. Scrivo una lettera ai miei ex-allievi con cui ho mantenuto rapporti più stretti, puntando sul passa-parola.

