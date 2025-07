Premio Rambaldi alla creatività | Sulle orme del creatore di ET

L’evento, presentato ieri mattina in un’atmosfera di entusiasmo e creatività, celebra il genio di Carlo Rambaldi, un maestro che ha rivoluzionato il mondo del cinema con le sue straordinarie creature. Rivolto ai giovani talenti, il Premio Rambaldi si propone di ispirare nuove generazioni a seguire le sue orme e a coltivare l’immaginazione senza limiti. Un’occasione imperdibile per onorare il suo lascito e riscoprire il potere della fantasia.

Un omaggio di creatività, rivolto soprattutto ai giovani, per Carlo Rambaldi, nel centenario della sua nascita. Originario di Vigarano, tre volte Premio Oscar per le sue indimenticabili creature cinematografiche come E.T. e Alien, Rambaldi sarà il fulcro della prima edizione del " Premio Carlo Rambaldi ", promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Theremin. L’evento, presentato ieri mattina in Municipio, è in programma dal 17 al 24 settembre e culminerà nelle giornate del 19 a Vigarano Mainarda e del 20 a Vigarano Pieve. Il premio mira a valorizzare l’eredità artistica di Rambaldi attraverso un percorso culturale multidisciplinare, con un focus particolare sulla creatività giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it