Uccise la compagna a coltellate Ergastolo confermato a Vultaggio

La giustizia ha parlato ancora una volta con fermezza: la Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio, condannato per un tragico episodio avvenuto a Rimini. La sentenza definitiva chiude un capitolo drammatico nella vicenda di Cristina Peroni, vittima di una violenza inaudita. Questa decisione sancisce che nessuna via di scampo esiste per chi sceglie la brutalità, rafforzando il principio di tutela della vita e della legalità.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio, il 49enne riminese che il 25 giugno 2022 ha ucciso a colpi di mattarello e con 51 coltellate la compagna Cristina Peroni, 33 anni, nella loro abitazione in via Rastelli a Rimini. Il ricorso presentato dal nuovo difensore dell'uomo, l'avvocato Emanuele Polverini, è stato rigettato: la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Rimini e confermata in Appello a Bologna diventa quindi definitiva. A nulla sono valsi i tentativi della difesa di smontare l'impianto accusatorio, che aveva riconosciuto le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà.

