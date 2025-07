Newcastle Conferma £ 55 milioni Firma di Anthony Elanga da Nottingham Forest

Il calcio internazionale si infiamma: Newcastle ha ufficializzato l’acquisto di Anthony Elanga, talento svedese di 23 anni proveniente dal Nottingham Forest, per ben 55 milioni di sterline. Questa mossa strategica segna un passo importante per i Magpies, pronti a competere in Champions League sotto la guida di Eddie Howe. La rosa si arricchisce di qualità e potenziale, confermando l’ambizione del club di tornare protagonista in Europa e oltre.

2025-07-11 21:12:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Newcastle ha confermato la firma di £ 55 milioni dell’ala Anthony Elanga della Foresta di Nottingham. L’Internazionale svedese di 23 anni diventa l’ultima aggiunta alla squadra di Eddie Howe mentre le Magpies si preparano per la loro campagna in Champions League, avendo ottenuto un quinto posto in Premier League la scorsa stagione. Elanga ha goduto di un’impressionante stagione 2024-25 con Nuno Espirito Santo a Forest, registrando sei gol e 11 assist in tutte le competizioni. Il suo arrivo dovrebbe rafforzare la profondità attaccante di Newcastle prima di un programma intenso sia a livello nazionale che in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

