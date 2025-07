Servizi per anziani non autosufficienti Nasce la società consortile Primula

Nasce Primula, la società consortile dedicata ai servizi per anziani non autosufficienti in Romagna Faentina. Con il Protocollo d’intesa firmato dai sei comuni e la nuova presidente dell’Asp, si apre una nuova era di assistenza più qualificata e vicina alle esigenze della nostra comunità. Un passo importante che garantirà un’assistenza più efficiente e personalizzata agli anziani, affinché possano vivere con dignità e serenità ogni momento della loro vita.

È stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’intesa che sancisce la nascita della nuova società consortile Primula, che dopo l’approvazione nei consiglio comunali dei sei comuni della Romagna Faentina sarà chiamata ad occuparsi della gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti al posto dell’Azienda dei Servizi alla Persona territoriale. Alla firma erano presenti la nuova presidente dell’Asp della Romagna Faentina Chiara Donati, i rappresentanti dei Comuni soci, e la segreteria provinciale della Cisl. Il protocollo stabilisce i principi guida per l’avvio della nuova gestione dei servizi, "con l’obiettivo di coniugare innovazione organizzativa, tutela dei lavoratori e qualità dei servizi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizi per anziani non autosufficienti. Nasce la società consortile Primula

