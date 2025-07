RiceHouse dal riso al mattone | ecco come può essere l’edilizia circolare

Scopri RiceHouse, il progetto rivoluzionario di Tiziana Monterisi che trasforma gli scarti del riso in materiali da costruzione. Dal riso al mattone, questa iniziativa incarna l’edilizia circolare, unendo innovazione, sostenibilità e responsabilità etica. Un esempio concreto di come l’ingegno possa cambiare il nostro modo di costruire, riducendo gli sprechi e rispettando l’ambiente. Per un futuro più verde e sostenibile, RiceHouse apre la strada verso un nuovo modo di edificare.

Tiziana Monterisi trasforma gli scarti del riso in materiali per costruire case sostenibili. Con RiceHouse, unisce innovazione, etica e visione circolare nell’edilizia del futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - RiceHouse, dal riso al mattone: ecco come può essere l’edilizia circolare

In questa notizia si parla di: ricehouse - riso - edilizia - circolare

