io lascio dopo dieci anni ma le idee vanno avanti

Il dibattito organizzato al Teatro Estate e moderato dai giornalisti Giulio Arnolieri e Francesco Borraccini, è stato l'occasione per sapere quali saranno le novità e gli obiettivi, dell'ultimo anno di mandato della presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci, che per l'occasione ha anche presentato i due volti nuovi, Beppe Vannucchi e Camilla Mori. Durante i saluti finali il vice sindaco Alberici si è lasciato scappare un "Marialina ha fatto un ottimo lavoro e magari potrebbe essere utile alla causa anche in altre vesti. In politica mai dire mai". Presidente, si chiude la porta del Carnevale, ma si apre quella della politica con una candidatura a sindaco? "Il mio tempo al Carnevale è finito e non lo dico a cuor leggero, perché amo questo mondo e 10 anni non si cancelleranno.