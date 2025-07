Evade dai domiciliari latitante due settimane

Dopo due settimane di latitanza, Alessandro Ceriello, 30 anni, è stato catturato dai carabinieri di Imola. L’aveva fatta franca dopo aver abbandonato la sua abitazione il 26 giugno, sfuggendo alla condanna in regime di detenzione domiciliare. La sua fuga si è conclusa il 10 luglio, quando le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività investigative e di rispetto della legge.

Aveva abbandonato la sua abitazione di Imola lo scorso 26 giugno, dove stava scontando una condanna definitiva in regime di detenzione domiciliare, alternativo al carcere, facendo perdere le proprie tracce. È stato rintracciato e arrestato il 10 luglio dai carabinieri della compagnia di Imola Alessandro Ceriello, 30 anni, originario di Nocera Inferiore e già noto alle forze dell'ordine per precedenti gravi, tra cui estorsione. L'uomo, secondo quanto emerso, si era allontanato dalla sua residenza dopo un litigio con la fidanzata. A suo dire, avrebbe poi trovato ospitalità a casa di un amico a Solarolo, nel Ravennate, senza però avvisare alcuna autorità.

