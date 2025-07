Self service ripulito dai ladri Ingenti danni

La recente ondata di furti ai distributori di carburante mette in allarme le comunità e gli esercenti. A Magenta, il sabotaggio del self service Q8 di corso Europa ha lasciato danni ingenti, con i ladri che hanno usato un aspirapolvere industriale per sottrarre i soldi dalla cassa, nonostante il bottino sia stato di appena duemila euro. Un episodio che evidenzia quanto il rischio possa essere elevato e quanto sia urgente rafforzare le misure di sicurezza.

Distributori di carburante nel mirino dei ladri. È accaduto anche l'altra notte a Magenta dove, il gestore dell'impianto Q8 di corso Europa ha trovato il self service tagliato. I malviventi hanno asportato i soldi che conteneva con un aspirapolvere industriale. I danni sono ingenti per un bottino che arriva a mala pena a duecento euro. Il rischio è stato elevatissimo perché la cassa, con due centimetri di ferro, è stata tagliata con il rischio che le scintille del flessibile facessero saltare il distributore. Il danno è ancora in fase di accertamento, ma potrebbe arrivare anche a 5, 6mila euro.

