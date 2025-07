Tour de France 2025 tappa di oggi Saint-Méen-le-Grand – Laval Espace Mayenne | orari tv percorso favoriti Milan vuole interrompere il digiuno italiano

L’attesa è finita: l’ottava tappa del Tour de France 2025 si apre tra Saint-Méen-le-Grand e Laval, promettendo un finale tutto da vivere! Con un percorso pianeggiante e senza ostacoli significativi, questa frazione potrebbe essere la grande occasione per i velocisti, tra cui il nostro Milan desideroso di interrompere il digiuno italiano. Scopriamo insieme gli orari, i favoriti e le prospettive di una tappa che si preannuncia emozionante fino all’ultimo sprint.

Dopo giornate veramente intense, dovrebbe calmarsi per un giorno l’andatura folle del Tour de France 2025. Oggi spazio all’ottava tappa: Saint-Méen-le-Grand – Laval (Espace Mayenne). Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. PERCORSO OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Sembra davvero tutto scritto per una volata sul traguardo di Laval. Non ci sono davvero difficoltà, con il solo GMP di quarta categoria nel finale della Côte de Nuillé-sur-Vicoin (neanche un chilometro con pendenze tutt’altro che dure). L’unica insidia potrebbe essere quella del vento, per il resto attesa per lo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it