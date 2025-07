Focette corre ai ripari Guardie giurate col taser

Focette torna a vivere momenti più sereni dopo un giugno turbolento, ma la sicurezza rimane una priorità assoluta. Per garantire tranquillità ai residenti e visitatori, a partire da stasera una guardia giurata con taser sarà presente ogni sabato sera dalle 22 alle 6, e anche durante eventi speciali come il ponte di Ferragosto. Una scelta che dimostra come la comunità si impegni a preservare la pace e la tranquillità del quartiere.

