Sesto | cancellato l’ex cinema La sala lascia spazio ai negozi

È tutto pronto perché UniAbita possa iniziare l’intervento di sostituzione edilizia dell’ex Cinema Teatro Elena, dismesso da anni, e la realizzazione di nuovo edificio residenziale con un’area commerciale al piano terra. I lavori per "Sintonia" - il nome scelto dalla cooperativa per il nuovo complesso di 34 alloggi e 37 box - avrebbero dovuto iniziare lo scorso autunno. Solo in questi giorni, il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per quanto riguarda le opere di urbanizzazione. "Gli interventi proposti si pongono come rammendo tra le aree dell’ex cinema e gli spazi pubblici esistenti nelle vie Marconi, Solferino e San Martino", scrive UniAbita nella relazione tecnica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it