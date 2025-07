Arrivano altri 15 alloggi popolari | Pronta risposta all’emergenza casa

In un momento di crescente emergenza abitativa, il Comune fa un passo deciso verso il futuro, annunciando l'arrivo di altri 15 alloggi popolari pronti a fare la differenza. Con uno stanziamento straordinario di 270mila euro, questi spazi inutilizzati verranno riqualificati e restituiti alla comunità , offrendo una speranza concreta alle famiglie in difficoltà . A inizio mandato, nel 2023, gli sforzi erano già in atto: ora si rafforzano ulteriormente.

Un passo decisivo e immediato per affrontare l'emergenza abitativa e ridare dignità a chi attende da tempo una casa. Grazie a uno stanziamento straordinario di 270mila euro di risorse comunali, verranno riqualificati e resi rapidamente abitabili fino a 15 alloggi popolari, attualmente inutilizzati, che saranno restituiti in tempi brevi alla disponibilità del Comune per essere assegnati a famiglie in difficoltà . A inizio mandato, nel 2023, gli alloggi sfitti erano 104 mentre oggi sono circa 70. Il Comune verserà i fondi a Erp, soggetto gestore che si occupa anche delle ristrutturazioni, dopo che sarà stipulata la relativa convenzione.

