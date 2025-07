Briatore-Ferrari succede l’impensabile | Nuova avventura

Nel mondo frenetico e imprevedibile della Formula 1, pochi riescono a mantenere il proprio ruolo di protagonista come Flavio Briatore. Ora, con una nuova avventura legata alla Ferrari e all’Alpine, Briatore si conferma un elemento insostituibile nel paddock: tra sfide difficili e successi memorabili, la sua esperienza si rivela la chiave per risollevare le sorti di una squadra in crisi. È l’inizio di un capitolo tutto da scoprire, destinato a cambiare gli equilibri del circus.

Nel panorama complesso della Formula? 1, Flavio? Briatore si conferma figura chiave e perno strategico, con un coinvolgimento sempre più attivo nel tentativo di risollevare l’Alpine, attualmente fanalino di coda nel campionato costruttori. La sua esperienza nel paddock – segnata da sfide vincenti e controversie – rappresenta per la squadra francese una risorsa preziosa, sia sotto il profilo dirigenziale che tecnico. Legato da tempo alla famiglia Schumacher e dotato di una naturale sensibilità verso i motori, Briatore ha sempre svolto un ruolo cruciale nella rinascita di molti brand, ma in casa Alpine, tuttavia, i risultati in pista continuano a essere deludenti, con costanti ritardi nella zona punti e ritmi gara ben lontani dai top team. 🔗 Leggi su Sportface.it

