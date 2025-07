A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Germania 2025

Preparati a vivere un weekend di adrenalina e emozioni con la MotoGP su TV8! Oggi, sabato 12 luglio, il programma in chiaro include qualifiche e Sprint Race del GP Germania 2025, offrendo un’occasione imperdibile per tifosi e appassionati di motori. Le sessioni prenderanno il via nella tarda mattinata, con il culmine della giornata rappresentato dalla corsa sprint, ricca di colpi di scena e punti iridati decisivi. Non perdere nemmeno un istante di questa giornata unica!

Le qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGP si terranno nella tarda mattinata di sabato 12 luglio. Dopodiché assisteremo alle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione), alle quali farà seguito la Sprint Race, autentico pinnacolo della giornata, della quale chiuderà il programma assegnando i primi punti iridati dell’intero weekend. Nel 2024, le pole position furono appannaggio di Jorge Martin (MotoGP), Celestino Vietti (Moto2) e Collin Veijer (Moto3). La Sprint fu poi vinta da Martin stesso (Ducati), precedendo Miguel Oliveira (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Germania 2025

