Il comune riconferma la ’Bandiera lilla’ per l’inclusività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Nei giorni scorsi, la spiaggia accessibile allestita sul lungomare sud di Grottammare, è stata, insieme al Museo dell’Illustrazione Contemporanea, una delle tappe principali dell’ultimo sopralluogo dello staff Bandiera Lilla onlus, dopo la conferma del titolo conquistato 6 anni fa, unitamente al primato dimarchigiano ad aver raggiunto questo prestigioso traguardo. Oltre ai miglioramenti nei servizi balneari, nell’ultima edizione del percorso biennale Bandiera Lilla le iniziative si sono concentrate anche sulla comunicazione per persone con disabilità uditive e visive: il report dei valutatori ha rilevato le misure attuate per ampliare la fruibilità del Museo dell’Illustrazione Contemporanea, che da qualche mese si distingue per l’uso di testi in braille, QR code e soluzioni multimediali.