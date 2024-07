L’amante segreta e le ipotesi sul movente di Sollai | Francesca Deidda sospettava il tradimento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Cagliari, 13 luglio 2024 – “Eravamo in un periodo di pausa, non abitava più con me”. Così due giorni prima dell’arresto Igorparla alle telecamere di Chi l’ha visto. La moglieè scomparsa da quasi due mesi. “Non è che è scomparsa, non risponde al telefono”, precisa lui. Ma per gli inquirenti non c’è stato nessun allontanamento volontario: la 42enne di San Sperate (Cagliari) sarebbe stata uccisa dal marito che poi avrebbe fatto sparire il corpo. Si cerca il corpo: al setaccio il greto del fiume Corpo che però ancora non si trova, anche se un imponente dispiegamento di mezzi ha portato al rinvenimento di oggetti e indumenti che si crede appartenessero alla donna: una borsetta dei trucchi, il bite dentale, un accappatoio, un brandello di felpa, tutte cose nelle mani del Ris insieme a frammenti di roccia con tracce ematiche e uno straccio forse sporco di sangue su cui verranno effettuati i test genetici di rito.