LND e Coppa Italia Femminile di beach soccer | il calcio come ambasciatore di messaggi di prevenzione per la salute

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildidiper la: è l’obiettivo e la declinazione che gli dà la Lega Nazionale Dilettanti con l’Area Responsabilità Sociale. La Carovana della, il programma itinerante di promozione delladi Komen, con le sue 11 tappe in programma, raggiunge domenica 14 luglio, Cirò Marina (KR), presso laArena di via Torrenova, dalle 10 alle 17. 30 ( https://www.komen.it/iniziative/carovana-della-). La Carovana della, in particolare ha svolto 918 “Giornate di Promozione della” in 17 regionine, offrendo ad oltre 250.000 donne prestazioni mediche gratuite. L’iniziativa si inserisce nella cornice delladi, manifestazione organizzata dal Dipartimentodella LND.