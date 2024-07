Val Vertova oasi proibita Accesso vietato per frana | Messa in sicurezza cara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) È un paradiso naturale che attrae ogni anno migliaia di visitatori, alcuni provenienti anche da molto lontano, per la bellezza delle sue pozze e cascate. Una vera e propria invasione di turisti - famiglie con bambini in testa - che aveva portato negli scorsi anni l’amministrazione comunale dia disciplinare l’alla valle, fissando un numero massimo giornaliero e imponendo il pagamento di un ticket. Quest’estate, però, l’naturalistica della Valsarà inaccessibile a causa di una, caduta nel settembre 2023, a seguito di piogge particolarmente intense, in Val de Grù, nella località Clacchei, nel territorio del vicino comune di Gazzaniga. Dalle stime effettuate, l’intervento per la sistemazione supera il milione di euro, una cifra enorme per l’amministrazione comunale di Gazzaniga che dovrà capire come reperire i fondi, essendo impossibile effettuare i lavori con le sole risorse comunali.