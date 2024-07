Non c’è da essere trionfalistici sul Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È una buona notizia che la commissione Ue abbia dato il via libera al pagamento della quinta rata per 11 miliardi anziché i 10,6 previsti. Dietro la retorica sui “primati europei” con cui ormai la premier Meloni e il ministro Fitto innaffiano qualunque evento legato al, i fatti interessanti sono due. Il primo è che la quinta e la sesta rata (scadenza 30 giugno 2024, richiesta di pagamento già partita) sono le più basse delle dieci rate del, 11 e 9,2 miliardi per un totale di 20,2 miliardi, a fronte dei 29 che avremmo incassato senza la revisione del. La revisione delè servita a questo: a spostare in avanti obiettivi per evitare bocciature sulle singole rate. Ci troviamo così che la decima rata, quella del 30 giugno 2026, contempla 173 obiettivi per 28,5 miliardi contro i 120 obiettivi per 18,1 miliardi previsti in origine.