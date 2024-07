Dazi sul grano russo dall’1 luglio per salvare l’economia europea gli effetti sui prezzi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) Scattano2024 isuldecisi dall’Unione. Si tratta di un’iniziativa volta a tutelare il mercato interno dell’Ue, invaso nel corso del 2023 da un exploit di esportazioni dalla Russia. Nella sola Italia, come riporta Coldiretti, gli aumenti arrivarono a quota +1.004% rispetto al 2022. Ma ieuropei non colpiscono solo il: nel mirino anche tutti i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, in modo che non possano accedere al mercato dell’Ue a condizioni altrettanto favorevoli rispetto ai prodotti di altre origini. Nel caso delsi tratterà di uno aggiuntivo di 95 euro a tonnellata. Diverso fronte di guerra Secondo la Commissione, con ile gli altri prodotti agricoli il Cremlino avrebbe tentato di destabilizzare il mercato comunitario così da mandare in bancarotta gli operatori più deboli del settore e creare uno shock suisu tutta la filiera: dai contadini alle aziende di trasformazione e distribuzione, dai supermercati ai consumatori passando anche per forni, bar, pizzerie e ristoranti.