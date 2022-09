Di Francesco | «Vi dico cosa successe a Genova e Cagliari Roma? Ho un grande rammarico»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 settembre 2022) Eusebio Di, allenatore svincolato, ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Eusebio Di, allenatore svincolato, ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Sì il calcio non ha più memoria ma fa parte del gioco. Comunque quando nel mio caso un allenatore non fa bene per più di 30 partite tra Sampdoria, Verona e, è anche perché non ha avuto modo di dare continuità al proprio lavoro. Con questo non voglio fuggire dalle mie responsabilità. Si dice fossi legato ai soldi, ma alla Sampdoria, dove volevo andar via già alla 2a giornata perché non ero d’accordo con le scelte, ho rescisso e non sono stato esonerato. Stessaho fatto a. A me piace allenare con le persone ...