Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2025 ore 08 | 25

Benvenuti alla nostra consueta capsule di informazione sulla viabilità nel Lazio. Oggi, alle prime ore del 13 luglio 2025, le notizie principali riguardano il traffico regolare sul raccordo e sulle autostrade, con alcune code causate da un incidente sulla Pontina e lavori sulla A1 Roma Sud. Restate con noi per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per una mobilità senza stress. La vostra sicurezza e il vostro tempo sono la nostra priorità.

Astral infomobilità Buongiorno ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione formazione delle code per incidente sulla Pontina all'altezza di via della selciatella in direzione Latina mentre Sud A1 diramazione Roma Sud chiuso in entrata lo svincolo di Torrenova per lavori da Federico Di Lernia Stralis mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

