Cresce la redditività degli immobili in affitto ma Rimini ' arranca' | è tra i capoluoghi più in basso nella classifica

Il mercato immobiliare italiano si sta lentamente rialzando, con una crescita della redditività degli affitti che sorprende gli investitori. Mentre alcune città come Rimini faticano a risalire la classifica, altre registrano un deciso miglioramento: l'acquisto di una casa da mettere in affitto ora garantisce un rendimento del 9,8%. Un dato che sottolinea come investire nel mattone possa ancora offrire interessanti opportunità di profitto, anche in un contesto di incertezza economica.

Mettere un immobile acquistato in affitto è più redditizio rispetto a quanto non lo fosse fino a un anno fa. Nello specifico, la redditività dell'acquisto di una casa da destinare all'affitto si attesta al 9,8% nel secondo trimestre 2025, salendo, dunque, rispetto al 9,3% registrato alla fine. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

