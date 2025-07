L’abbraccio della Fermana a tutti i compagni di strada.

L’abbraccio della Fermana a tutti i suoi tifosi e sostenitori segna un nuovo capitolo di speranza e rinascita. La recente omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che riduce di circa 4,5 milioni di euro il passivo con vari enti, apre le porte a un futuro più solido e promettente. È un risultato che dimostra come, con determinazione e solidarietà, si possano superare anche le sfide più difficili.

Un’omologa attesa da mesi che abbatte radicalmente il debito di circa 4,5 milioni di euro della Fermana con vari enti, e che rende possibile uno sguardo ottimistico al futuro, come si legge anche nella nota ufficiale emessa dalla società canarina nella giornata di venerdì. "La Fermana Fc comunica che il Tribunale di Fermo ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della società. E’ stato un percorso lungo, complesso, difficoltoso e spesso pieno di insidie, ma la perseveranza e l’impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti hanno portato al risultato appena ottenuto". Tanti i ringraziamenti che la società ha inteso fare: "In primo luogo l’advisor legale, in particolare gli avvocati Daniele Gambelli, Luca Zoppi e Leonardo Montalbini dello studio legale Avvocati Associati Ceccacci-Gambelli-Zoppi di Ancona, che sono stati determinanti in ogni fase della procedura, dalla predisposizione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it