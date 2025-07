Fere tra le incognite ricomincia l’avventura Domani via al ritiro | ecco tutti i convocati

Le Fere si preparano a ripartire con entusiasmo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la stagione 2025/2026. Domani, il raduno dei convocati rappresenta un segnale di rinascita dopo le incertezze e i rischi affrontati, specialmente dopo la brutta sconfitta ai rigori a Pescara. Mentre l’attenzione resta alta sulle trattative di cessione e sul futuro dello stadio, tutti gli occhi sono puntati su sviluppi che cambieranno il destino del club.

Inizia il percorso sportivo 20252026. Domani si radunano le Fere ed è senza dubbio una bella notizia, considerando i gravi rischi corsi dalla società rossoverde dopo la promozione persa ai rigori a Pescara. Insomma, lo stesso raduno non era scontato. Permane invece il massimo riserbo in merito alla trattativa di cessione del pacchetto azionario e all’iter relativo al nuovo stadio. Sviluppi decisivi per le due situazioni sono attesi entro fine mese e potrebbero avere un impatto notevole sulla programmazione riguardante la prima squadra. Domani alle 13 le Fere, comunque, si raduneranno all’Hotel Garden e alle 18 sosterranno il primo allenamento all’antistadio agli ordini di mister Fabio Liverani. 🔗 Leggi su Lanazione.it