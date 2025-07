Nata come attività di famiglia la storia del panificio sostenibile e a chilometro zero Ora è nella celebre guida enogastronomica

Dalla passione di una famiglia di Dovadola nasce un panificio che, nel cuore della sua comunità, ha saputo trasformarsi in un modello di sostenibilità e qualità. Cresciuto negli anni, ora è riconosciuto a livello nazionale, premiato dalla guida Gambero Rosso per sette anni consecutivi con il prestigioso riconoscimento "Tre...". Scopri come questo forno ha rivoluzionato il panorama gastronomico locale e internazionale.

Un forno nato tanti anni fa come una piccola attività a conduzione familiare a Dovadola ma che negli ultimi 15 anni è diventata esempio di produzione a chilometro zero e sostenibile ed è entrata a far parte della guida Gambero Rosso per ben sette anni consecutivi, aggiudicandosi il premio "Tre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: attività - sostenibile - chilometro - zero

