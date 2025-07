Incidente mortale sulla provinciale ambulanza si schianta contro auto | fiamme e orrore

Un dramma si è consumato nel cuore di San Giovanni Rotondo, quando un violento incidente sulla provinciale ha coinvolto un'ambulanza in emergenza e una Fiat 500 con una famiglia a bordo. L'impatto devastante ha innescato un incendio, lasciando dietro di sé scene di paura e dolore. Un episodio che scuote la comunità e riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle strade.

Un violentissimo incidente stradale ha scosso il primo pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, nei pressi di San Giovanni Rotondo, lungo la Strada Provinciale 58 in località Le Matine. A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati un’ambulanza in emergenza, con a bordo un paziente in codice rosso, e una Fiat 500 su cui viaggiava un’intera famiglia. Lo scontro, verificatosi intorno alle 14, è stato di una tale intensità da provocare l’ incendio immediato del mezzo di soccorso e la morte di una persona. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica: le fiamme alte, alimentate dal carburante dell’ambulanza, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

