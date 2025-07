Alcol a minorenni | denunciati titolare e collaboratore di un locale della movida avellinese

Nella vivace scena notturna di Avellino, la Polizia di Stato ha scoperto un grave episodio di somministrazione di alcol ai minorenni, denunciando il titolare e un collaboratore di un locale della movida. Questa azione concreta testimonia l’impegno delle autorità nel tutelare i giovani e garantire un ambiente sicuro. La battaglia contro il consumo illecito di alcol continua: è fondamentale sensibilizzare e rafforzare le norme per proteggere le nuove generazioni.

Avellino – Nella serata di ieri, durante i controlli mirati alla prevenzione della somministrazione di alcolici ai minorenni, la Polizia di Stato ha scoperto un caso di vendita di bevande alcoliche a una ragazza minorenne in un locale della movida cittadina. Gli agenti della Divisione Polizia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

