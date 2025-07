Garlasco si indaga sul tampone di Dna La convinzione della procura | Sempio aveva un complice

Garlasco, un caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso, potrebbe riscrivere le tappe delle indagini grazie a un nuovo DNA scoperto sulla scena del crimine. La presenza di un profilo ignoto nel tampone di Chiara Poggi apre scenari sorprendenti, alimentando la convinzione che ci fosse almeno un complice. La ripetizione degli esami sarà cruciale per confermare questa pista e fare luce su un mistero che ancora avvolge la vicenda.

Il Dna "ignoto" trovato nella bocca di Chiara Poggi potrebbe cambiare il corso delle indagini. È necessaria la massima cautela ma nel caso in cui la ripetizione dell'esame dovesse confermare il profilo, e si escludessero tutte le persone che, in vari momenti, potrebbero essere entrati a contatto con la vittima creando una contaminazione, ci sarebbe la certezza che sulla scena del crimine c'erano almeno due persone. Il tampone orale che è stato effettuato in sede di autopsia presenta due differenti Dna. Uno è dell'assistente del medico legale, e pare si trovi sulle parti laterali del tampone, l'altro è al centro e presenta 22 marcatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it