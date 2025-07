Uboldo incidente nella notte auto ribaltata 3 giovani in ospedale

Un incidente notturno scuote Uboldo: un’auto si ribalta lungo la SS527, coinvolgendo tre giovani tra i 17 e i 24 anni. Fortunatamente, tutti sono stati trasportati in ospedale, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’attenzione alla guida. Un episodio che ricorda quanto sia importante rispettare le regole per prevenire tragedie simili. La comunità si stringe attorno ai giovani coinvolti, sperando in una pronta guarigione.

Incidente con auto ribaltata nella notte a Uboldo: tre giovanissimi in ospedale. Incidente stradale nella notte a Uboldo sulla SS527 che collega Saronno a Busto Arsizio, dove tre ragazzi di 17, 22 e 24 anni, sono rimasti feriti a causa del ribaltamento dell'auto su cui stavano viaggiando. Auto ribaltata nella notte a Uboldo, tre .

