Olimpiadi della Cultura piace il progetto del Comune di Sondrio

L'Olimpiade della Cultura si fa strada a Sondrio, unendo passione e valori autentici. Il progetto "La montagna in scena: Sondrio per Milano Cortina 2026" celebra la maestosità delle nostre vette, lo sport sostenibile e inclusivo, promuovendo un messaggio di rispetto e comunità. Premiato da Regione Lombardia tra pochi selezionati beneficiari, rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno nel valorizzare le eccellenze locali e prepararsi a un grande evento internazionale, lasciando un segno duraturo nel cuore della montagna.

La montagna in tutte le sue sfaccettature, lo sport con le sue declinazioni di sostenibilità e inclusività sono al centro del progetto "La montagna in scena: Sondrio per Milano Cortina 2026", che è stato premiato da Regione Lombardia, inserito nel ristretto novero dei beneficiari

