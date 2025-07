Si perdono per raggiungere il bivacco | giovani infreddoliti salvati nella notte

Nel cuore della notte, due giovani avventurieri si sono smarriti nel buio della Val Tartano, affrontando freddo e paura. La loro determinazione e l’intervento tempestivo dei soccorritori hanno permesso loro di essere salvati, portandoli in salvo al bivacco Rovedatti. Un’esperienza che ricorderanno a lungo, ma che evidenzia l’importanza della preparazione e della prudenza in montagna. La notte ha insegnato loro una lezione preziosa sulla sicurezza in escursione.

Brutta avventura nella notte per due giovani escursionisti, partiti ieri sera con l’intento di raggiungere il bivacco Rovedatti, in Val Tartano. Intorno alle 4 di questa mattina è scattato l’allarme: i due, a una quota di circa 1400 metri, avevano perso l’orientamento ma sono riusciti a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Si perdono per raggiungere il bivacco: giovani infreddoliti salvati nella notte

