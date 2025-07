Beukema l’ultimo passo verso il Napoli Per Ndoye il muro resta alto | 45 milioni

Il Napoli si avvicina a passi decisi verso l'obiettivo Beukema, ma il muro dei 45 milioni resta invalicabile. Nonostante le speranze di Aurelio De Laurentiis, il Bologna mantiene saldo il prezzo di 35 milioni, rendendo la trattativa più complessa del previsto. La sfida tra sogni e realtà si fa sempre più intensa, e il futuro del centrale olandese al Vesuvio sembra ancora tutto da scrivere...

Eppur si muove. Chi? Beukema verso il Napoli. Adl, al secolo Aurelio De Laurentiis, sperava a grandi falcate. Alla prova dei fatti invece ogni centimetro in direzione Vesuvio del centrale olandese il Napoli se lo sta copiosamente sudando. Del resto il Bologna ha fissato da tempo il prezzo, 35 milioni, e sotto quella soglia non intende scendere. Dopodiché la tavola è apparecchiata e con tutta la più fertile immaginazione del mondo risulta difficile immaginare che un affare così corposo possa saltare per una distanza di 1-2 milioni. Insieme con i milioni ballano però i principi e da questo punto di vista il Bologna col Napoli intende farli valere fino all'ultimo.

