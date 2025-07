Max Pezzali | la serata-evento all' Autodromo di Imola è il più grande karaoke che si sia mai visto in Italia

Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile: Max Pezzali torna all’autodromo di Imola per un evento da record, il più grande karaoke mai visto in Italia. In questa cornice unica, il cantautore combina energia, emozioni e nostalgia, regalando uno spettacolo che unisce generazioni diverse sotto il segno della musica. Un’occasione imperdibile per cantare a squarciagola e condividere momenti speciali con uno dei miti italiani!

Nell'inedita cornice di Imola, il cantante regala uno spettacolo sfolgorante capace di unire più di una generazione nel segno della musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Max Pezzali: la serata-evento all'Autodromo di Imola è il più grande karaoke che si sia mai visto in Italia

In questa notizia si parla di: imola - pezzali - serata - evento

Max Pezzali a Imola, la carica degli 80mila. Sosta e ingressi: ecco la mappa - Restano poche ore all’evento musicale più atteso dell’estate: Max Pezzali infiammerà Imola il 12 luglio, attirando oltre 80mila fan pronti a vivere un’esperienza indimenticabile tra musica, adrenalina e atmosfera unica.

Concerto di Max Pezzali a Imola? La città si accende per una serata evento… e Noir è il posto giusto dove fare tappa prima o dopo il live! Stuzzichini salati e dolci da portare con te nell'attesa del concerto Panini pizzette per fare il pieno di energia Il P Vai su Facebook

Max Pezzali: la serata-evento all'Autodromo di Imola è il più grande karaoke che si sia mai visto in Italia; Quello che c'è da sapere sul concerto di Max Pezzali a Imola: info, parcheggi, orari e biglietti; Max Pezzali pronto a calcare il palco di Imola: ecco gli orari e la scaletta del concerto di questa sera.

Max pezzali all’autodromo di imola: un concerto tra musica anni ’90 e omaggi al motorsport - Max Pezzali unisce musica e motorsport all’autodromo di Imola con un concerto ispirato agli anni ’90, coinvolgendo 85mila spettatori tra nostalgia, omaggi a Ayrton Senna e collaborazioni con i Pinguin ... Riporta gaeta.it

Max Pezzali, a Imola 85mila per il Gran Premio del Pop: "Un sogno che si avvera" - evento all'Autodromo trasformato in una gara, con la telecronaca di Guido Meda e l'ospitata a sorpresa di Riccardo Zanotti ... Secondo adnkronos.com