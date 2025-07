Akinsanmiro Inter dopo la Sampdoria spunta un Club di Serie A sul giovane nigeriano | le ultime sul classe ’04

Akinsanmiro Inter, il giovane talento nigeriano classe 2004, sta attirando l’attenzione di un club di Serie A, pronto a sfidare la concorrenza. La sua crescita e le prestazioni recenti hanno acceso i riflettori sul suo futuro, mentre l’Inter valuta le mosse di mercato in uscita. Prima di aprire il nuovo capitolo, però, bisogna risolvere un nodo importante: qual sarà il suo prossimo passo? La risposta potrebbe cambiare le gerarchie del campionato.

Akinsanmiro Inter, una squadra di Serie A prepara l'assalto per il centrocampista ex blucerchiato, ma prima bisogna risolvere un nodo importante. È tempo di movimenti in uscita per il calciomercato Inter, che valuta il futuro di diversi giovani rientrati dai prestiti. Tra questi figura Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, rientrato dopo un anno alla Sampdoria. Il talentuoso mediano ha chiuso la stagione in Serie B con 35 presenze, 1 gol e 1 assist, ma il suo rendimento non ha convinto i blucerchiati ad esercitare il diritto di riscatto. Il prestito, infatti, prevedeva una cifra di 2,5 milioni di euro, opzione non sfruttata dal club ligure, che continua comunque a monitorare la situazione per un eventuale nuovo accordo.

