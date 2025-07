Maturità 2025 la ribellione degli studenti si allarga Schettini | Il disagio si affronta con dialogo non con la rinuncia

La maturità 2025 sta vivendo una svolta inaspettata: studenti coraggiosi scelgono di non sostenere l’esame, esprimendo un disagio profondo verso il sistema. Questa protesta, che si amplia giorno dopo giorno, ci invita a riflettere sull’importanza del dialogo come strumento di cambiamento. Schettini sottolinea: “Il disagio si affronta con dialogo, non con la rinuncia”. È il momento di ascoltare le voci di chi si sente lasciato indietro e trovare insieme soluzioni efficaci.

Negli ultimi giorni, la maturità è tornata al centro dell’attenzione pubblica per una protesta inedita: alcuni studenti, dopo aver raggiunto la sufficienza, hanno scelto di non presentarsi alla prova orale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

