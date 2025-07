Evade dai domiciliari | arrestato un 26enne ad Avellino

Avellino si anima di tensione e sorprese: un 26enne, già ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti, ha tentato di sfuggire alle restrizioni e ora si trova di nuovo nelle mani della legge. Durante un blitz di controllo, la sua evasione è stata scoperta e prontamente fermata dagli agenti della Squadra Volanti. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’efficacia delle misure restrittive in città.

Avellino – Un 26enne di Avellino, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti della Questura per evasione. Durante i controlli potenziati alle persone sottoposte a misure restrittive, i poliziotti lo hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - domiciliari - 26enne - avellino

