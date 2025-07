Artistico è dello Spezia attacco al completo Uno sguardo al futuro con l’arrivo di Onofri

L’estate si infiamma nello Spezia, che si appresta a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Onofri e una squadra pronta a sognare. Tra artistici talenti come Vlahovic, Soleri e Di Serio, il reparto offensivo si presenta ricco di potenzialità, anche se il futuro di Lapadula resta incerto. La rosa si completa, ma le dinamiche di mercato potrebbero ancora riservare sorprese. È solo l’inizio di una stagione avvincente.

Artistico, Vlahovic, Soleri, Di Serio e forse Lapadula: l’attacco dello Spezia per la stagione 2025-26 si può dire completato, seppur con la variabile dell’italo-peruviano che potrebbe partire per altri lidi. Il Bari si era fatto avanti, ma l’ingaggio del giocatore non è stato ritenuto in linea con i parametri del club e lo Spezia non intende compartecipare. Sono in uscita Colak (per il quale potrebbe muoversi qualcosa in Croazia o Grecia) e il giovane Di Giorgio, destinato a essere dirottato in prestito in Serie C. Ieri il club bianco ha ufficializzato l’ingaggio di Gabriele Artistico dalla Lazio (prestito con diritto di riscatto e controriscatto), che si è presentato esternando il suo entusiasmo: "Ciao spezzini, non vedo l’ora di vedervi carichi come sempre al ‘Picco’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net