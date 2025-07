Maturità Sasso contro l’abolizione dell’orale | ‘Così si educa al disimpegno’

Il dibattito sulla possibile abolizione dell'esame orale alla Maturità riaccende le discussioni tra sostenitori e detrattori, coinvolgendo politica, studenti e docenti. Rossano Sasso, deputato della Lega e ex Sottosegretario all’Istruzione, si schiera fermamente contro questa proposta, evidenziando i rischi di semplificazione e richiamando scenari passati che non hanno portato i risultati sperati. La questione si fa sempre più urgente: il futuro dell’esame finale è davvero in gioco?

Il dibattito sulla possibile abolizione dell’orale dell’Esame di Maturità torna al centro della scena, dividendo opinione pubblica e politica. A prendere una posizione netta è Rossano Sasso, deputato della Lega ed ex Sottosegretario all’Istruzione, che critica duramente le richieste di semplificazione dell’esame finale, evocando scenari già vissuti e, secondo lui, fallimentari. Il ritorno del ‘68? . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

