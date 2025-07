Bper ce la fa | conquistata la maggioranza di Banca Popolare di Sondrio

Bper conquista la maggioranza di Banca Popolare di Sondrio, segnando una svolta strategica nel settore bancario italiano. Con il superamento del 50% delle adesioni, la scommessa di Gianni Franco Papa si rivela vincente, garantendo all'istituto emiliano il controllo operativo. Un risultato che apre nuovi orizzonti e rafforza la posizione di Bper nel panorama finanziario nazionale, consolidando il suo ruolo come protagonista in crescita.

Scommessa vinta per Gianni Franco Papa. Bper ha infatti superato la soglia decisiva del 50% delle adesioni nell’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio. Il risultato, ottenuto nell’ultimo giorno utile dell’offerta, consente all’istituto emiliano di ottenere il controllo operativo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: bper - banca - popolare - sondrio

Offerta BPER su Banca Popolare di Sondrio: via libera dalla Commissione europea - La Commissione europea ha approvato l’offerta pubblica di scambio di BPER per acquisire Banca Popolare di Sondrio, segnando un passo importante nell’operazione.

BPER Banca secures 58.49% stake in Banca Popolare di Sondrio http://reut.rs/4nFFSSZ Vai su X

Ultime 48 ore per l’offerta pubblica di Bper su Banca Popolare di Sondrio. Domani si chiuderà – salvo proroghe – l’operazione avviata il 16 giugno. Ieri sera le adesioni avevano raggiunto il 26,8%, ma il grosso è atteso proprio tra oggi e domani Vai su Facebook

Bper supera la soglia del 35% nell’offerta su Popolare Sondrio: attesa per il rush finale; Offerta Bper per Banca Popolare di Sondrio, arriva l’ok dell’Antitrust: sei filiali da cedere; OPS Popolare di Sondrio-BPER Banca, come sta andando? (Aggiornamento 10 luglio 2025).

Bper prende il controllo della banca popolare di Sondrio - Con questa espansione l'istituto modenese si delinea come un gruppo da più di duemila filiali e sei milioni di clienti ... rainews.it scrive

La scalata alla Popolare: "Bper darà al territorio la giusta importanza" - Il presidente della Provincia di Sondrio Menegola si dice fiducioso all’indomani dell’operazione portata a termine dal gruppo emiliano. Segnala msn.com