MotoGP fioccano i forfait nel GP di Germania | infortuni per Morbidelli e Vinales

Il Gp di Germania si trasforma in un vero e proprio incubo per la MotoGP, con numerosi forfait tra i piloti. Morbidelli e Vinales sono stati costretti ad abbandonare la corsa a causa di infortuni, mentre le sfide sul circuito del Sachsenring continuano a sorprendere e a mettere alla prova anche i più forti. La scena è pronta a riservare ulteriori colpi di scena: chi dominerà questa difficile tappa?

La MotoGP fa tappa in Germania sul circuito del Sachsenring, una seconda casa per Marc Marquez. Il pilota spagnola ha già messo il suo timbro in questo weekend, trionfando nella sprint al termine di un duello bellissimo fino all’ultimo giro con Marco Bezzecchi. Una vittoria in rimonta per Marquez dopo i problemi avuti in partenza, con il podio completato poi anche dal francese Fabio Quartararo e con Pecco Bagnaia solamente dodicesimo ed in grande crisi. Purtroppo è stata anche una gara segnata dalla caduta di Franco Morbidelli, che non sarà in griglia di partenza quest’oggi. Il pilota del team VR46 è stato protagonista di un highside in curva 8, finendo poi nella ghiaia ad alta velocità . 🔗 Leggi su Oasport.it