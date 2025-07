Aste | in vendita da Sotheby' s la più grande roccia marziana e uno scheletro di ceratosaurus

Sei pronto a scoprire i tesori più rari e affascinanti del nostro pianeta? Sotheby’s di New York si appresta a mettere all’asta due autentici capolavori della storia naturale: la più grande roccia marziana mai trovata sulla Terra, stimata tra 2 e 4 milioni di dollari, e uno scheletro di ceratosaurus di oltre 2 metri di altezza e quasi 3 di lunghezza. Due pezzi unici pronti a conquistare collezionisti e appassionati di tutto il mondo.

Aste: in vendita una roccia da 25 chilogrammi. Prezzo d’asta stimato: da 2 a 4 milioni di dollari. Perché così costoso? È il pezzo di Marte più grande mai trovato sulla Terra. Mercoledì Sotheby’s a New York metterà all’asta quello che è noto come NWA 16788 come parte di una vendita a tema di storia naturale, che include anche uno scheletro di un giovane dinosauro ceratosaurus alto più di 2 metri e lungo quasi 3 metri. Secondo la casa d’aste, si ritiene che il meteorite sia stato spazzato via dalla superficie di Marte da un massiccio impatto con un asteroide prima di viaggiare per 225 milioni di chilometri fino alla Terra, dove si è schiantato nel deserto del Sahara. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aste: in vendita da Sotheby's la più grande roccia marziana e uno scheletro di ceratosaurus

