Allenamenti gratuiti verso ' Quartieri in pista' il podista cesenate | Più che una gara sarà una festa

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Cesenatico! Il podista veterano Roberto Palmas invita tutti gli sportivi locali a partecipare gratuitamente a “Quartieri in pista”, un evento che trasformerà la corsa in una vera e propria festa cittadina. Non si tratta solo di gara, ma di condividere passione, energia e spirito di comunità. Segnate la data: 4 settembre alle 19. La tua città ha bisogno di te!

Il sessantenne appassionato podista cesenate Roberto Palmas, nel suo palmares anche la mitica maratona di New York conclusa in 3 ore, 11 minuti e 54 secondi, ci tiene a ricordare a tutti gli sportivi della città, l'appuntamento con 'Quartieri in pista' in programma il 4 settembre alle ore 19. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: quartieri - pista - podista - cesenate

Allenamenti gratuiti verso 'Quartieri in pista', il podista cesenate: Più che una gara sarà una festa.

Allenamenti gratuiti verso 'Quartieri in pista', il podista cesenate: "Più che una gara sarà una festa" - è che sono previsti allenamenti mirati alla preparazione delle singole gare, diretti dai preparatissimi istruttori ... Si legge su cesenatoday.it

I quartieri vanno in pista : "Vince chi partecipa" - I quartieri vanno in pista : "Vince chi partecipa" L’atletica Endas Cesena ha ideato la prima edizione di un evento che si svolgerà il 4 settembre coinvolgendo tutta la comunità". Segnala ilrestodelcarlino.it