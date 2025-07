Griselda uccisa alla festa della nipote a Marotta dal cognato per la musica alta | Erano tutti terrorizzati

Una tragica serata a Marotta si trasforma in scena di violenza quando Sandro Spingardi, infuriato per la musica troppo alta alla festa di compleanno della nipote, apre il fuoco uccidendo la cognata Griselda. La paura ha preso il sopravvento tra gli invitati, increduli di fronte a questa escalation improvvisa di terrore. La comunità si stringe nel dolore mentre le autorità cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto tutti. Continua a leggere.

Avrebbe aperto il fuoco per la musica troppo alta Sandro Spingardi arrestato per per aver ucciso la cognata 44enne durante la festa di compleanno della nipote a Marotta (Pesaro Urbino). La nonna di uno dei piccoli invitati: "Ho sentito tre colpi, mi si √® gelato il sangue". 🔗 Leggi su Fanpage.it